Homicida de inspector da PJ em liberdade

Recorde-se que "o gangue dos Ferreiras", liderado por José Augusto Ferreira Barbosa, foi um dos grupos mais perigosos em Portugal Está ligado a mais de 10 assaltos entre 2000 e 2001.







José Augusto Ferreira Barbosa já foi colocado em liberdade condicional após cumprir quase 17 anos dos 25 anos de prisão a que foi condenado por crimes de homicídio, roubos agravados, tráfico de droga e associação criminosa.Segundo o Jornal de Notícias, o indivíduo foi colocado em liberdade condicional por ordem de uma juíza do Tribunal de Execução de Penas de Coimbra, contra a posição do Ministério Público. A decisão foi tomada dois meses antes de o condenado atingir dois terços da pena (17 anos), que se completavam em Março.A libertação do líder do gangue dos "Ferreiras" foi rodeada de discussão, apurou o Jornal de Notícias. Primeiro, porque não é comum em casos de condenação em pena máxima, nos quais os condenados só são libertados aos cinco sextos da pena. Em segundo lugar, porque dois elementos do conselho técnico da cadeia são contra a concessão de liberdade condicional a José Augusto Ferreira Barbosa nesta fase. Contudo, o percurso do arguido pela cadeia não teve percalços.