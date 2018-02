O ministro Manuel Heitor encaminhou o parecer do SGES para o Ministério Público e para a Inspecção-Geral de Educação e Ciência "para análise e averiguações", escreve o Público. Contudo, o ministro desvaloriza a situação: "É pequeno problema", disse ao mesmo diário. No seu parecer, a SGES considera a prática "materialmente ilegal". Diz que colide "com os critérios de comparabilidade e proporcionalidade subjacentes ao regime legal do trabalho a tempo parcial". Segundo a secretaria-geral, tutela pelo Ministério da Ciência e Ensino Superior, um contrato a tempo parcial deve respeitar "os limites legais definidos para os docentes em tempo integral", isto é, o máximo de nove horas semanais. Por outras palavras, um professor contratado a 60% deve ter uma carga lectiva de 5,4 horas semanais e não de oito.

A Secretaria-Geral do Ensino Superior (SGES) considera, em parecer apresentado no fim de 2017, que a forma como as universidades têm contabilizado o trabalho dos professores a tempo parcial é ilegal. Contudo, o Sindicato Nacional do Ensino Superior (Snesup) revela que estão em causa sete universidades que têm regulamentos iguais — razão pela qual apresentou queixas judiciais contra as sete. O ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior remeteu agora as conclusões ao Ministério Público e à Inspecção-Geral de Educação e Ciência (IGEC).Segundo o jornal Público, que teve acesso ao parecer da SGES, em causa está o regulamento do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), que faz parte da Universidade de Lisboa. Mais tarde, o Snesup acrescentou que este regulamento é idêntico aos regulamentos que estão a ser seguidos para a contratação de docentes a tempo parcial noutras seis universidades: Coimbra, Évora, Porto, Beira Interior, Trás-os-Montes e Alto Douro e também o ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa.Ora, cada docente a tempo integral tem um limite máximo de nove horas semanais de aulas, sendo as restantes 26 destinadas à investigação, preparação de aulas, e orientação de alunos. No entanto, segundo o Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU), os docentes a tempo parcial têm como valor de referência para um contrato de 100% do tempo um total de 12 horas e não as nove. Logo, quem for contratado a 60%, tem oito horas de aulas — menos uma do que o horário completo —.