Presidente da Câmara de Albufeira vítima de morte súbita

Carlos Silva e Sousa, presidente da Câmara de Albufeira eleito pelo PSD para um segundo mandato, morreu esta sexta-feira de madrugada aos 60 anos

O presidente da Câmara de Albufeira, Carlos Silva e Sousa, de 60 anos, morreu esta sexta-feira de madrugada vítima de doença súbita, disse à Lusa fonte da autarquia.



Licenciado em Direito, Carlos Silva e Sousa tinha sido eleito em Outubro pelo PSD para um segundo mandato à frente da autarquia, tendo antes desempenhado as funções de presidente da Assembleia Municipal de Albufeira durante três mandatos consecutivos.



Nascido a 13 de Abril de 1957, foi ainda deputado na Assembleia da República e membro da assembleia intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Algarve.



Segundo a mesma fonte da autarquia, só após um relatório médico será possível esclarecer a causa exacta da morte do autarca.