Marcelo enaltece serviço público prestado pelo presidente da Câmara de Albufeira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enalteceu esta sexta-feira o serviço público prestado pelo presidente da Câmara de Albufeira, Carlos Silva e Sousa, que morreu esta madrugada, associando-se ao luto do município.



"Foi com grande pesar que tomei conhecimento do falecimento do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Carlos Eduardo da Silva e Sousa, e apresento as mais profundas e sentidas condolências à família enlutada", lê-se numa mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa, divulgada no 'site' da Presidência da República.



Na nota, o chefe de Estado recorda que Carlos Silva e Sousa, licenciado em Direito e advogado, era presidente da autarquia de Albufeira desde 2013, tendo exercido também funções como vereador e membro da Assembleia Municipal de Albufeira e de deputado da Assembleia da República na XII Legislatura.



"Nesta hora de consternação, enalteço o serviço público prestado ao longo da sua vida e associo-me ao luto do município de Albufeira", refere ainda Marcelo Rebelo de Sousa na nota.



O presidente da Câmara de Albufeira, de 60 anos, morreu de madrugada vítima de doença súbita, disse à Lusa fonte da autarquia.



Carlos Silva e Sousa tinha sido eleito em Outubro pelo PSD para um segundo mandato à frente da autarquia.