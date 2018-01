Saiba onde vão estar os radares da PSP este mês

PSP já revelou onde vão estar operações de controlo de velocidade por radar em Janeiro.

Estes são os lugares divulgados pela Polícia de Segurança Pública onde vão estar operações de controlo de velocidade por radar ao longo do mês de Janeiro.





AÇORES

05-jan-18 08H00 Estrada Príncipe Alberto do Mónaco - Freguesia das Angústias - Ilha do Faial

10-jan-17 06H45 Av. Alberto I Príncipe do Mónaco - freguesia de S. Pedro - Ponta Delgada

13-jan-17 06H45 Av. Alberto I Príncipe do Mónaco - freguesia de S. Pedro - Ponta Delgada

16-jan-18 16H00 Variante - Freguesia da Feteira - Ilha do Faial - Horta

22-jan-18 06H45 Estrada Regional n.º 1 de 1.ª, lugar da Atalaia freguesia da Ribeirinha, concelho de Angra do Heroísmo

AVEIRO

03-jan-18 08H00/14H00 EN 109, Km 58,1 - Aveiro

06-jan-18 08H00/14H00 Av. da Universidade - Aveiro

09-jan-18 08H00/14H00 Rua Cega, S. Bernardo - Aveiro

10-jan-18 09H00/13H00 EN 109-4, em Silvalde - Espinho

10-jan-18 15H00/19H00 Rua da Mãe D'Água, em São João de Ovar - Ovar

12-jan-18 13H00/19H00 EN 16, Km 0,5 - Aveiro

17-jan-18 09H00/13H00 Rua da Circunvalação - Santa Maria da Feira

17-jan-18 15H00/19H00 Rua das Águas - São João da Madeira

23-jan-18 08H00/14H00 Av. da Universidade - Aveiro

24-jan-18 09H00/13H00 Av. 32, em Anta - Espinho

24-jan-18 15H00/19H00 Av. da Régua - Ovar

27-jan-18 13H00/19H00 EN 109, Km 58,1 - Aveiro

31-jan-18 09H00/13H00 EN 223, Km 22,1 - Santa Maria da Feira

31-jan-18 15H00/19H00 Rua das Águas - São João da Madeira

BEJA

03-jan-18 09h00 Rua Zeca Afonso - Beja

17-jan-18 09h00 EN 255, Km 98 - Moura

24-jan-18 14h00 Rua Francisco Miguel Duarte - Beja

31-jan-18 09h00 Av. Salgueiro Maia - Beja

BRAGA

03-jan-18 14H00 Av. Miguel Torga - Braga

09-jan-18 14h00 Circular Urbana de Guimarães - Azurém

12-jan-18 21H00 Av. António Macedo - Braga

16-jan-18 14H00 Av. Miguel Torga - Braga

16-jan-18 14h00 Variante Creixomil - Guimarães

19-jan-18 21H00 Av. Miguel Torga - Braga

26-jan-18 14H00 Variante do Cavado - Braga

30-jan-18 08H00 Circular de Barcelos - Barcelos

BRAGANÇA

17-jan-18 08H00/14H00 Av. das Cantarias - Bragança

18-jan-18 08H00/14H00 EN 15 - Mirandela

CASTELO BRANCO

10-jan-18 10h00 / 12h00 EN 112 - Chão de Santo André - Castelo Branco

16-jan-18 07h00 / 10h00 Av. Infante D. Henrique - Covilhã

25-jan-18 13h30 / 15h30 EN 18 - Vale do Romeiro - Castelo Branco

COIMBRA

04-jan-18 09H00 EN 341-KM 47 - Coimbra

15-jan-18 09H00 Av. da Guarda Inglesa - Coimbra

17-jan-18 14H30 Ponte Rainha Santa Isabel - Coimbra

23-jan-18 09H00 RU - Centro Escolar São Julião/Escolas - Figueira da Foz

30-jan-18 09H00 Via Augusto Vaz Serra - Coimbra

ÉVORA

03-jan-18 09H15 EN 18 - Frei Aleixo sentido Évora/Estremoz - Évora

12-jan-18 09H00 EN 18 ao Gil - Estremoz

15-jan-18 09H15 EN 114 - Évora Hotel sentido Montemor/Évora - Évora

19-jan-18 09H15 Av. Lino de Carvalho - Évora

22-jan-18 09H15 R-114-4 sentido Arraiolos/Évora - Évora

29-jan-18 09H00 Av. Rainha Santa Isabel - Estremoz

31-jan-18 09H15 EN18 - Frei Aleixo sentido Évora/Estremoz - Évora

FARO

05-jan-18 08h00 Caminho Municipal - Urbanização Marlin - Tavira

08-jan-18 14H00 Av. de Castro Marim - Vila Real de Santo António

11-jan-18 09H00 Av. V6 - Portimão

19-jan-18 08H30 Av. Dom João VI - Olhão

21-jan-18 09H00 Av. Fonte Coberta - Lagos

29-jan-18 09H00 Rua da Cruz Vermelha - Tavira

GUARDA

15-jan-18 13H00 Via da Cintura Externa da Guarda - VICEG

26-jan-18 07H00 EN 18

LEIRIA

05-jan-18 09H00/12H00 Av. Nogent sur de Marne – Nazaré

11-jan-18 09H00/12H00 Estrada da Garcia – Marinha Grande

LISBOA

05-jan-18 14H00/18H00 Av. de Calouste Gulbenkian – Lisboa

08-jan-18 21H00/24H00 Av. Almirante Gago Coutinho – Lisboa

09-jan-18 09H00 Rua Elias Garcia - Rio de Mouro

09-jan-18 14H30 Rua Elias Garcia - Rio de Mouro

13-jan-18 14H00/18H00 Av. Padre Cruz – Lisboa

15-jan-18 14H00/18H00 Av. Infante D. Henrique, frente a Sta. Apolónia - Lisboa

15-jan-18 13H30-17H00 EN 6 - Km 11.4 (Sentido Cascais - Lisboa)

17-jan-18 09H00 / 12H00 Rua Almirante Gago Coutinho - Ramada

18-jan-18 08H00-12H30-13H30-17H00 Estrada dos Salgados, Amadora

23-jan-18 14H00 EN 10, km 126,7, sentido Sobralinho /Alhandra

24-jan-18 07h às 13h Av. da República - Nova Oeiras - sentido Poente /Nascente

24-jan-18 13h às 19h EN 249-3 (variante Porto Salvo) - sentido Norte/Sul

MADEIRA

02-jan-18 14H00 Av. Mário Soares e Rua Pestana Júnior

04-jan-18 08H00 VE 5 - Camacha

05-jan-18 08H00 VR1, Av. do Infante e Av. Mário Soares

09-jan-18 07H00 VR 1 Km 6.0 - Quinta Grande

10-jan-18 08H00 Estradado Aeroporto, Tendeira - Caniço

11-jan-18 14H00 VR 1 - São Pedro

12-jan-18 08H00 Rua Pestana Júnior

15-jan-18 14H00 Rua Manuel dos Passos - Machico

15-jan-18 14H00 Av. do Infante Rua Pestana Júnior

16-jan-18 14H00 Av. do Infante, Rua Pestana Júnior e VR 1

17-jan-18 13H00 VE 3 Lugar de Baixo e Madalena do Mar

19-jan-18 14H00 Av. do Infante, Estrada Monumental e VR 1

23-jan-18 08H00 Av. Mário Soares e Rua Pestana Júnior

25-jan-18 17H00 VE 1 - Moinhos - Faial/VE 1 Túnel do Cortado Santana

26-jan-18 16H00 Rua Pestana Júnior e VR 1

29-jan-18 14H00 Rua da Ribeira - Machico

30-jan-18 14H00 Av. Mário Soares, VR 1

PORTALEGRE

10-jan-18 08H00 Av. do Bonfim - Portalegre

17-jan-18 08H00 Av. do Dia de Portugal - Elvas

PORTO

04-jan-18 14H00/18H00 Av. Marechal Gomes da Costa - Porto

08-jan-18 20H00/24H00 Estrada da Circunvalação - 9389 - Porto

11-jan-18 14H00/18H00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo

15-jan-18 20H00/24H00 AEP - Porto

18-jan-18 08H00/12H00 Estrada D. Miguel - Gondomar

25-jan-18 08H00/12H00 Rua Calouste Gulbenkian - Matosinhos

SANTARÉM

05-jan-18 09:00/13:00 Rua Eng. Ferreira - Entroncamento

08-jan-18 14:00/18:00 EN 110 - Alvito - Tomar

18-jan-18 08:00/12:00 Rua Dr. Joaquim F. Alves - Ourém

18-jan-18 08:00/12:00 Rua Principal - Barreira Alva - Torres Novas

25-jan-18 13:00/16:00 Rua Actriz Alda Rodrigues - Santarém

SETUBAL

05-jan-18 09:00 Circular Externa - Montijo

08-jan-18 14:00 Av. Arsenal do Alfeite (sentido Almada - Corroios)

10-jan-18 14:00 Quinta das Rabelas - Barreiro

17-jan-18 10:00 Av. 1.º de Dezembro 1640 - Casal do Marco

26-jan-18 09:30 EN 4 - Setúbal

VIANA DO CASTELO

08-jan-18 16H00 Av. Capitão Gaspar de Castro - Viana do Castelo

15-jan-18 09H00 Via Foral D. Teresa - Ponte de Lima

VILA REAL

04-jan-18 14H00 Rua Da Paz - Chaves

08-jan-18 08H00 Av. Osnabruk - Vila Real

23-jan-18 14H00 Rua Rainha D. Mafalda - Chaves

29-jan-18 14H00 Av. Unesco - Vila Nova - Vila Real

VISEU

03-jan-18 14H00 Av. D. Egas Moniz - Lamego

05-jan-18 21H00 Av. Europa - Viseu

19-jan-18 14H00 Estrada Nelas - Viseu

22-jan-18 10H00 Av. D. Egas Moniz - Lamego

24-jan-18 16H30 Av. Cidade Salamanca - Viseu