Governo queria estender medidas para os hospitais e centros de saúde.

Desde 1 de Janeiro que entraram em vigor novas leis do tabaco, que impedem que se fume em locais ao ar livre frequentados por crianças e adolescentes como campos de férias e parques infantis. Esta terça-feira, 2, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde disse à Renascença que o Governo queria ir mais longe.



"A proposta do Governo ia mais longe, no sentido de criar áreas de defesa próximas das entradas dos hospitais e dos centros de saúde e mesmo dos estabelecimentos escolares, mas não foi entendido pela Assembleia da República como pertinente e acabou por não ser aprovado nesse sentido", afirmou Fernando Araújo.



A partir de agora, quem for apanhado a fumar em parques infantis campos de férias sujeita-se a uma multa entre os 50 e os 750 euros. Os proprietários sujeitam-se a um valor mais elevado. "Para os proprietários, pode ir para um valor mais elevado e para entidades pode chegar a algumas centenas de milhares de euros", confirmou Fernando Araújo.



Desde ontem são também proibidos os cigarros electrónicos, que a legislação equipara aos cigarros tradicionais, bem como novos produtos que produzem aerossóis, vapores, gases ou partículas inaláveis. O tabaco de mascar também está incluído na proibição nestes locais.