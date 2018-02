O presidente do PSD, Rui Rio, justificou a ausência do ainda líder parlamentar, Hugo Soares, da reunião da Comissão Política Nacional por o dirigente estar "demissionário" e "em gestão".

De acordo com os estatutos do partido, além do presidente, dos vice-presidentes, do secretário-geral e dos vogais têm também assento na Comissão Política o presidente do grupo parlamentar - Hugo Soares, até às eleições de quinta-feira, dia das eleições para a bancada do partido - , os presidentes das Comissões Políticas Regionais dos Açores e da Madeira ou um representante de cada uma delas, o presidente e outro dirigente nacional da Juventude Social-Democrata, o secretário-geral dos Trabalhadores Sociais-Democratas e o presidente dos Autarcas Sociais-Democratas.

"O dr. Hugo Soares está demissionário, está em gestão, a Comissão Política Nacional (CPN) não está a tratar de assuntos de gestão corrente, está a tratar de assuntos estratégicos", respondeu Rui Rio, quando questionado sobre a estranheza manifestada pelo líder parlamentar por não ser sido convocado para esta reunião. Depois, quando questionado sobre se tinham sido violando os estatutos, deu o assunto como terminado: "Já respondi, não vou alimentar esta polémica."

No final da primeira reunião da Comissão Política Nacional, eleita no domingo no 37º Congresso do partido, Rio foi questionado pelos jornalistas como respondia à acusação de desrespeito de Hugo Soares e se não considerava que tinham sido violados os estatutos do partido.

"A acontecer, creio que não será verdade, mas a acontecer, creio que se trata de um desrespeito institucional grave para com o grupo parlamentar, mas creio que não deve haver nenhuma reunião porque eu não fui convocado", afirmou Hugo Soares.

Segundo a Lusa, quer o presidente da JSD, Simão Ribeiro, quer o secretário-geral dos TSD, Pedro Roque, quer o presidente dos ASD, Álvaro Amaro, estiveram presentes na reunião desta terça-feira. A JSD também mudará de liderança em breve, estando as eleições marcadas para Abril.