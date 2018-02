Os três jovens agredidos junto à Escola Secundária por um grupo de 10 suspeitos podem ser ouvidos pela PSP ainda hoje

Os três jovens que hoje à tarde foram esfaqueados junto à Escola Secundária Eça de Queirós, nos Olivais, em Lisboa, sofreram ferimentos ligeiros nas costas e não correm risco de vida.



Dois dos jovens vão ter alta hospitalar, enquanto o terceiro ferido está em situação estável, disse fonte do Centro Hospitalar Lisboa Central.



"O jovem que foi transportado para Hospital D. Estefânia já teve alta, enquanto um dos feridos que foi transportado para o Hospital de São José estava já pronto para ter alta em breve ao final da tarde.

As três vítimas – de 17, 18 e 20 anos – foram conduzidos aos hospitais D. Estefânia e São José e podem ser ainda hoje ouvidos pela PSP. As autoridades desconhecem ainda a identidade dos agressores e as motivações das agressões.



"Só as vítimas poderão adiantar qualquer coisa sobre os agressores e poderão ser ouvidos informalmente ainda hoje se receberem alta médica", disse à SÁBADO o oficial de dia do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, comissário Figueiredo.



Sobre os agressores, sabe-se apenas que era um grupo de 10, segundo testemunhas presentes no local na altura dos desacatos.

"A PSP foi chamada devido a desacatos e quando chegou os agressores já não encontravam no local. As três vítimas estavam no chão e foi activada a emergência médica", disse à SÁBADO a comissária Carla Duarte.

"As vítimas sofreram vários cortes no rabo e nas costas, mas cortes ligeiros."

Segundo as autoridades, nem as vítimas nem os agressores são alunos da Escola Secundária Eça de Queirós.