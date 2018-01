Relacionado Restaurantes podem definir número de animais no estabelecimento

A PSP inicia hoje, até sábado, uma operação focada na segurança dos animais de companhia, nomeadamente cães perigosos e potencialmente perigosos, nos principais centros urbanos e nas regiões autónomas.Segundo a PSP, será uma acção preventiva, "com enfoque na sensibilização, mas que não deixará de incidir na fiscalização das normas legais em vigor, nomeadamente a utilização de trela/peitoral ou açaimo na via pública, o registo dos animais de companhia e a vacinação obrigatória".Os agentes vão ainda verificar, no que respeita a cães perigosos e potencialmente perigosos, se os seus donos têm formação específica credenciada.Segundo a actual legislação, o treino de cães perigosos ou potencialmente perigosos tem que ser obrigatoriamente ministrado por treinadores detentores de certificados de qualificação emitidos pela PSP ou GNR.Esta operação recebeu a designação "Odeta" em homenagem à cadela, de raça pastor alemão, que esteve ao serviço do Grupo Operacional Cinotécnico da PSP desde 2007 até 1 de Outubro de 2015, dia em que morreu.