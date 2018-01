Protestos do público marcam arranque da Assembleia Municipal de Lisboa

Para a plataforma Lisboa em Defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS), esta decisão não serve os interesses da cidade.



"A construção do novo Hospital de Lisboa Oriental não pode servir para destruir os seis hospitais públicos" do CHLC, salientou Fátima Amaral perante os deputados municipais.



A munícipe criticou também o facto de estar prevista uma redução de camas, de blocos operatórios, gabinetes de consulta e postos de trabalho.



"Dadas as evidentes carências, um novo hospital na zona oriental é importante, mas é igualmente relevante para a melhoria do SNS que este seja público e que os hospitais envolvidos neste pacote continuem a funcionar", advogou.



Para Fátima Amaral, este projecto do Governo vai ainda "dar uma mãozinha à progressiva destruição da cidade".



No final da sua intervenção, as cerca de duas dezenas de pessoas que se deslocaram à AML começaram a manifestar-se, gritando "a saúde é um direito, não é um negócio" e "a luta continua".



Do local onde o público costuma assistir às reuniões foi envergada uma faixa onde era possível ler-se "substituir seis hospitais públicos por um hospital privado, não obrigado. Pela nossa saúde!".



Perante esta situação, o presidente em exercício, Rui Paulo Figueiredo (PS), interveio para pedir aos munícipes para não se manifestarem e não perturbarem o andamento dos trabalhos.



No final da intervenção, os manifestantes bateram palmas e retiraram-se.



Após esta situação, Rui Paulo Figueiredo deu a palavra ao munícipe Rui Mourão, que falou no que considerou ser "uma negociata [que está] a correr em relação ao teatro Maria Matos".



Considerando que "o teatro vai para os actores da televisão", o munícipe defendeu que o processo de concessão do Maria Matos a uma entidade privada se enquadra numa "estupidificação da cultura".



"O que está em causa é escolhermos entre valor da arte e o valor de negócio", elencou, acusando a Câmara Municipal de Lisboa de "travestismo político".



Apontando também que a "especulação imobiliária está a dar cabo da cidade", Rui Mourão considerou que "este PS está a gentrificar tudo à volta".



No final da sua intervenção, duas pessoas levantaram-se e gritaram "não passarão, negociatas não".

