A Procuradoria-Geral da República confirmou, ao início da noite desta terça-feira, que "dois juízes desembargadores", Rui Rangel e Fátima Galante, e um dirigente desportivo", Luís Filipe Vieira, foram constituídos arguidos – num total de seis pessoas – no âmbito da Operação Lex. Em causa suspeitas de crimes de tráfico de influência, de corrupção/recebimento indevido de vantagem, de branqueamento e de fraude fiscal.

Em comunicado, a PGR confirmou também que foram detidos dois advogados, José Sousa Martins e do seu filho, e um oficial de justiça, que serão presentes ao Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça "funções de juiz de Instrução para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coacção".

Ao todo, a Polícia Judiciária realizou 33 buscas em todo o País, que incluíram a residência do juiz desembargador Rui Rangel, a do presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, o gabinete de Rui Rangel no Tribunal da Relação de Lisboa e ainda a SAD do Benfica.

A operação foi acompanhada pelo antigo Procurador-Geral da República, José Souto Moura, que é actualmente juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, bem como por magistrados do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP). A detenção de um juiz tem de obedecer às regras previstas no estatuto dos magistrados judiciais, segundo as quais, o juiz visado na investigação deve ser imediatamente presente a um juiz de instrução para ser ouvido e só pode ficar em prisão preventiva estando já marcada a data do julgamento.



A SÁBADO estava no local quando às 8h34 as autoridades chegaram ao apartamento habitado por Rui Rangel.



As buscas realizadas esta quarta-feira estão relacionadas com a denominada operação Rota do Atlântico, que tem José Veiga como o principal suspeito, e que investiga a alegada prática de crimes económicos. Na sequência dessa investigação, e das suspeitas que terão surgido de que Rui Rangel terá recebido dinheiro indevidamente do empresário, o Ministério Público extraiu uma certidão que foi enviada para o Supremo Tribunal de Justiça, entidade que por lei é responsável pela investigação a um juiz desembargador.