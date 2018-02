O Ministério Público acusou um procurador colocado no Tribunal de Felgueiras de seis crimes de corrupção passiva e quatro crimes de abuso de poder, um processo que está de momento na fase de instrução no Tribunal do Marco de Canaveses. Quatro empresários e e cinco sociedades foram acusadas de crimes de corrupção activa.Na acusação, divulgada pelo Público, são relatados pedidos feitos pelo procurador António Carvalho às Finanças para que fossem suspensas inspecções a determinadas empresas, com a desculpa que existia um inquérito a decorrer e que a continuação das inspecções podia prejudicar as investigações. O MP aponta também solicitações a serviços da Segurança Social para que aceitassem pedidos de uma empresa de construção civil para destacar trabalhadores seus para outros países europeus, mesmo sem preencher os "requisitos legais".Em contrapartida, de acordo o Ministério Público, recebia empréstimos dos empresários beneficiados, sem juros e sem prazo definido. Segundo o jornal diário, o procurador vivia numa situação de sobre-endividamento há vários anos, não conseguindo financiar-se junto dos bancos. A acusação revela que António Carvalho conseguiu comprar uma churrasqueira em Paredes, em 2015, apesar de cinco anos antes já dever 432 mil euros em empréstimos.Em Outubro do ano passado, António Carvalho, de 53 anos, aposentou-se por incapacidade, uma decisão que fez cair o pedido de suspensção de funções feito pelo Ministério Público.