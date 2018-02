A Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais viu-se obrigada a enviar um memorando aos responsáveis de todas as cadeias a informar que, ao abrigo da lei, os ministros de culto da IURD, assim como de outras igrejas, devem ser autorizados a entrar para prestar "assistência espiritual e religiosa", avança o Jornal de Notícias.

Isto, depois de a presença dos 26 pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, que está envolvida no escândalo das alegadas adopções ilegais de crianças portuguesas, que receberam o livre-trânsito dos serviços prisionais, ter sido contestada por reclusos e responsáveis.

"A lei prevê e ninguém está contra a presença de padres ou pastores de qualquer religião", disse um responsável de uma cadeia ao jornal.

"A diferença é que as pessoas das outras religiosas vêm, em média, uma vez por semana e sem alaridos. Da IURD vêm fazer propaganda. Têm autorização para distribuir livros e revistas, entregam kits de higiene pessoal e deixam cartas com a morada da igreja para as famílias participarem nas cerimónias."



Os pastores da IURD fazem visitas nas cadeias da Carregueira, Caxias, Coimbra, Linhó, Lisboa, Pinheiro da Cruz, Porto, Santa Cruz do Bispo, Sintra e Tires.

A actuação da IURD nas cadeias está também a ser questionada por membros de outras igrejas. "Legalmente só os representantes das religiões podem prestar assistência espiritual nas cadeias, e fazer assistência espiritual não é fazer proselitismo", disse João Gonçalves, coordenador da pastoral penitenciária da Igreja Católica.