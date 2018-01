O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu durante esta semana Ana Dias Lourenço, a mulher do presidente angolano, João Lourenço. A visita da primeira-dama angolana não constava na agenda oficial. A Procuradoria-Geral da República (PGR) angolana já enviou um pedido à justiça portuguesa para que transfira o processo de Manuel Vicente.A ministra do Planeamento durante a presidência de José Eduardo dos Santos esteve em Lisboa e aproveitou para tomar um chá/jantar com o Presidente, avança o jornal Expresso. A Presidência não comentou "o que não consta na agenda oficial" de Marcelo.Marcelo recusou, numa declaração da passada semana, que a situação de Manuel Vicente (o ex-vice-presidente angolano, acusado de corrupção) não irá interferir nas relações luso-angolanas. "Nunca haverá represálias" para Lisboa, garantiu Marcelo, acrescentando ainda que "Angola não é problema".É ainda desconhecida a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre se transferirá ou não para Luanda o processo que envolve Manuel Vicente.Funcionários da presidência angolana comentaram o caso dizendo: "Este presidente não está para brincadeiras", referindo-se ao facto de João Lourenço não abdicar da defesa do ex-vice-presidente, um dos suspeitos da Operação Fizz.A Procuradoria-Geral da República de Angola enviou uma notificação à PGR para que esta remeta ao tribunal um pedido de transferência para Luanda do processo que envolve Vicente.