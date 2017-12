Câmara esclarece que foi realizado um "procedimento pré-contratual de ajuste direito com consulta a três entidades" antes da compra de 30 mil cartolas.

A EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa garante esta sexta-feira que foi realizado um "procedimento pré-contratual de ajuste direito com consulta a três entidades" antes da compra de 30 mil cartolas à empresa Whitespace, cujo sócio-gerente é Pedro Calhordas, antigo autarca socialista da Câmara Municipal de Estremoz, tal como a SÁBADO avançou.



Numa nota de esclarecimento, a empresa municipal refere que "relativamente ao contrato de fornecimento de trinta mil cartolas para a passagem de ano 2017/2018, foi realizado um procedimento pré-contratual de ajuste directo com consulta a três entidades que trabalham nesta área, cujo critério de adjudicação foi o do preço mais baixo".



"No âmbito deste processo foi seleccionada, de acordo com o critério acima referido, a empresa Whitespace Creative Communication, Unipessoal, Lda., cuja proposta cumpriu todos os requisitos constantes no caderno de encargos", acrescenta o comunicado enviado às redacções.



Na nota, a EGEAC salientou também que "à semelhança das Festas de Lisboa, está garantida a recolha e a transformação através de processos de reciclagem do plástico produzido nos três dias de concertos na Praça do Comércio".



Segundo o contrato disponível no portal de contratação pública Base.gov, e que o jornal i noticiou, a EGEAC - Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa adquiriu por ajuste directo 30 mil "cartolas plásticas brilhantes" - 15 mil exemplares "de cor vermelha" e outros 15 mil exemplares de "cor preta", sendo que o contrato inclui "todos os transportes, meios e recursos necessários à prestação de serviços".



Citando fonte do gabinete de comunicação da EGEAC, o jornal Público referiu na sua edição de quinta-feira que a despesa com a distribuição destes chapéus faz parte de um patrocínio no valor de 200 mil euros por parte da marca de cerveja.

A mesma fonte adiantou ao jornal que "o dinheiro saiu do orçamento da EGEAC num primeiro momento, valor esse que foi coberto 'a posteriori' pelo patrocinador".



Dos 650 mil euros de gastos que a Câmara Municipal alocou para as festividades alusivas ao Natal e ao Ano Novo, 57 mil euros (46.500 euros, mais IVA) foram destinadas a comprar cartolas à empresa Whitespace Creative Communication, Unipessoal Lda., cujo sócio-gerente é Pedro Calhordas.



À SÁBADO, o socialista explica que a sua empresa (WhiteSpace) foi "contactada pela EGEAC no sentido de apresentar orçamento para 30.000 cartolas personalizadas a entregar antes da passagem de ano". "Tentei confirmar a viabilidade do trabalho nos prazos pretendidos, havendo viabilidade apresentei orçamento, recebi resposta no sentido da aprovação do orçamento, foi assinado o contrato e o trabalho avançou", concretizou.