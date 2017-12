Depois de o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ter acusado Portugal de ter arruinado o Natal dos venezuelanos por não ter fornecido o desejado pernil de porco, prato tradicional da época, as empresas portuguesas responderam com facturas que o governo venezuelano ainda não pagou.

"É a Venezuela que não tem cumprido pontualmente as suas obrigações de pagamento dos fornecimentos realizados em 2016", disse ao Diário de Notícias, a Raporal, uma das empresas portuguesas contratualizada pela Agrovarius, que assinou o contrato com o governo de Caracas para a compra de 14 toneladas de carne num total de 63,5 milhões de euros.

"Deste contrato, estabelecido em 2016, ainda permanece pendente de pagamento cerca de 40 milhões de euros, dos quais 6,9 milhões de euros dizem respeito ao cumprimento do pagamento à Raporal."

Segundo a empresa, a dívida tem sido paga de forma parcelar e, segundo o embaixador da Venezuela em Portugal, será totalmente saldada em Marços do próximo ano.

A Raporal garante ainda não ter fornecido qualquer carne ao país da América Latina.

Nicolás Maduro terá prometido aos venezuelanos que o pernil não iria faltar no Natal, quando não cumpriu a promessa atirou as culpas a Portugal.

Com a entrega do pernil, fomos sabotados. Um país em particular, Portugal. Porque nós comprámos todo o pernil que havia na Venezuela, mas precisávamos de comprar fora para preencher todas as necessidades e sabotaram-nos a compra do pernil", disse Nicolás Maduro ao jornal venezuelano El Nacional.



A exportação de carne de porco para a Venezuela começou em 2014, quando foram vendidos 12 toneladas de carne. No ano seguinte mantiveram-se as 12 toneladas e no ano passado, a encomenda aumentou para 14 toneladas.