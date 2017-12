Relacionado Maduro acusa Portugal de sabotar a importação de pernil de porco

Na quarta-feira, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, acusou Portugal de sabotar a importação de pernil de porco por parte do governo da Venezuela. O ministro dos Negócios Estrangeiros português já reagiu."O governo português não tem, seguramente, esse poder de sabotar pernil de porco", disse esta quinta-feira Augusto Santos Silva à TSF. "Nós vivemos numa economia de mercado. As exportações competem às empresas", prosseguiu o ministro, garantindo que iria questionar a embaixada portuguesa na Venezuela sobre este caso. E repetiu: "Obviamente não há aqui nenhuma interferência política, o governo português não interfere no pernil de porco".Sobre a possibilidade de chamar o embaixador venezuelano, Santos Silva respondeu: "Primeiro vamos apurar os factos e depois tiraremos as conclusões".Ontem, Maduro acusou Portugal de sabotar a importação de pernil. "O que se passou com o pernil? Fomos sabotados e posso falar de um país em particular: Portugal. Estava tudo pronto, comprámos todo o pernil que havia na Venezuela, mas tínhamos que importar e sabotaram a compra", disse o líder venezuelano.

O pernil de porco é uma tradição no Natal da Venezuela. Este ano, perante a falta de alimentos no país, o presidente tinha prometido que o pernil não faltaria nas mesas venezuelanas. Mas, incapaz de cumprir a promessa, Maduro apontou Portugal como responsável.

"Com a entrega do pernil, fomos sabotados. Um país em particular, Portugal. Porque nós comprámos todo o pernil que havia na Venezuela, mas precisávamos de comprar fora para preencher todas as necessidades e sabotaram-nos a compra do pernil", disse o presidente da Venezuela citado pelo jornal El Nacional. "Fiz um plano, que cumprimos, mas sabotaram-nos o pernil. Os barcos que os traziam foram sabotados ", disse.