Pastor que caiu em encosta em Seia transportado de helicóptero para Coimbra

Segundo o comandante dos Bombeiros de Seia, Virgílio Borges, o homem, que terá sofrido "múltiplas fracturas" tem 47 anos e é um pastor que estaria com o seu rebanho quando sofreu a queda "de dois a três metros" numa encosta de declive muito acentuado, que obrigou a uma operação "muito cuidadosa e minuciosa".



O alerta do acidente foi dado pelo próprio pastor, a partir do seu telemóvel.



O comandante dos bombeiros de Seia sublinhou a importância de as pessoas que andam na serra "terem sempre o telemóvel com bateria carregada".

Um pastor que caiu numa encosta este domingo em Seia, Guarda, foi transportado de helicóptero para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).O homem ficou gravemente ferido na queda, que aconteceu perto da aldeia de Póvoa Nova, na região da Serra da Estrela, disse à agência Lusa o CDOS da Guarda.Devido à dificuldade de acesso ao local, os bombeiros "demoraram muito tempo" a chegar até à vitima, tendo depois transportado o homem até ao Centro de Meios Aéreos de Seia, para ser levado num helicóptero do INEM para Coimbra, referiu fonte do CDOS.