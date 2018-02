A média dos estudantes dos colégios foi de 12,07 valores e nas escolas públicas foi de 10,74 valores.





Os alunos que frequentam o ensino secundário em escolas públicas melhoraram os seus resultados nos exames nacionais do ano 2017, uma tendência inversa à dos alunos dos colégios privados que diminuíram o seu aproveitamento nos exames. Os dados são avançados pelo Ministério da Educação.



Os dados mostram que a média dos estudantes dos colégios foi de 12,07 valores e nas escolas públicas foi de 10,74 valores. Estes números mostram que os colégios registam menos 0,14 valores em relação ao ano anterior enquanto nas escolas públicas foi de 10,74 valores mais 0,78 valores.



Segundo uma análise feita pela Lusa que compara os resultados dos exames realizados no ano passado com as notas do ano anterior, os estudantes das escolas públicas subiram a média enquanto os das privadas desceram.



No ano passado, a média dos estudantes dos colégios foi de 12,07 valores (menos 0,14 valores em relação ao ano anterior) enquanto nas escolas públicas foi de 10,74 valores (mais 0,78 valores).



Esta melhoria de notas entre os alunos do ensino público traduziu-se num aumento de escolas com média positiva: Num universo de 521 estabelecimentos de ensino, 391 tiveram positiva (75%).



No entanto, o sucesso continua a ser maior entre os alunos dos privados: 85% dos colégios tiveram média positiva contra 73% das escolas públicas.



Olhando para a evolução dos últimos cinco anos, os alunos têm vindo a melhorar os seus resultados às principais disciplinas: a Física e Química, Biologia e Geologia, Matemática A e Português as médias nacionais subiram cerca de dois valores entre 2013 e 2017.



Naquele período, os alunos também tiveram melhores resultados a Geografia A e Filosofia, disciplinas em que subiram cerca de um valor, numa escala de zero a 20.



Os alunos têm, habitualmente, desempenhos mais fracos nos exames em relação à nota atribuída pelos seus professores pelo trabalho realizado ao longo do ano em sala de aula e o ano passado não foi excepção: tanto nas privadas como nas públicas a diferença entre as duas notas foi de 2,8 valores.



As raparigas voltaram a ter melhores notas tanto nos exames nacionais como na nota atribuída pelas escolas pelo trabalho realizado ao longo do ano (o CIF): tiveram em média 13,98 valores de nota atribuída pela escola enquanto os rapazes tiveram 13,46 valores.



Também nos exames nacionais, as raparigas voltaram a destacar-se conseguindo uma média 0,4 décimas acima dos rapazes, 11,06 valores e 10,72 respectivamente.