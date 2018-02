Um mês depois de criar uma empresa, a mulher de Miguel Relvas conseguiu uma adjudicação directa na junta da Estrela.

Um mês após criar uma empresa, a mulher de Miguel Relvas conseguiu uma adjudicação directa na junta da Estrela, cujo presidente é o social-democrata Luís Newton, com avença de 1600 euros/mês mais IVA durante 17 meses.



Segundo o jornal Observador, a empresa em causa é a March Strategy Lda. Em 2015, a firma de Marta Relvas, mulher do ex-ministro, conseguiu um contrato no valor de 31.686 euros com a junta de freguesia da Estrela para desempenhar funções de assessoria. Além disso, só recentemente o contrato fora publicado no portal base.gov, dois anos depois de ter sido celebrado.



Marta Relvas garante ao Observador que começou a carreira "15 anos antes de conhecer Miguel Relvas". "Não sou nem nunca fui militante do PSD", acrescentou a mulher do antigo ministro e secretário-geral do PSD.



Já o presidente da junta da Estrela, Luís Newton, disse na última Assembleia de Freguesia da Estrela, a 30 de janeiro, que é "falso" que a junta a que preside contrate muitos avençados com ligações ao PSD.