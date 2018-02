O presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica empregou o proprietário que lhe vendeu, com um desconto de milhares de euros, uma casa de férias próxima da praia de Santa Cruz.

O presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, António Cardoso, empregou Luís Costa Matos, o proprietário que lhe vendeu, com pelo menos 23 mil euros de desconto, uma casa de férias próxima da praia de Santa Cruz.



Costa Matos começou a trabalhar para a junta em Outubro, meses depois de vender ao autarca de São Domingos de Benfica um T5 de estilo rústico, com piscina. A venda aconteceu por 245 mil euros, apesar de valer numa imobiliária 298 mil euros. Segundo a escritura consultada pelo jornal Observador, "a presente venda não foi objecto de intervenção de mediador imobiliário" e houve uma poupança entre 23 mil euros a 53 mil euros face ao valor da venda anunciado online.



A contratação de Costa Matos aconteceu em Outubro, começando por liderar a área de comunicação numa condição "pro bono". Entre Novembro de 2017 e Janeiro de 2018, foi "remunerado através de ajuste directo simplificado". Mais recentemente, foi "contratado por um período de 11 meses através do processo de ajuste directo com o valor mensal de 1500 euros + IVA". Para a junta, que gere um orçamento de 6 milhões de euros por ano, este contrato - que ainda não foi publicado no base.gov - terá um custo de 20.295 euros (15.627 euros + IVA).



Ao Observador, António Cardoso explica-se: "Da venda dessa casa resultou uma amizade, e de uma troca de impressões não relacionada com essa venda resultou o convite para colaborar na minha campanha eleitoral, à época candidato à junta (…), em virtude de ter tomado conhecimento que o mesmo possuía uma vasta experiência em comunicação tendo passado por várias empresas nessa área." O presidente da Junta de São Domingos de Benfica diz o contrato a Costa Matos surgiu quando que quis "reestruturar a área da comunicação da junta".



Já Luís Costa Matos diz que vendeu a casa por aquele valor porque foi "o máximo valor" que conseguiu "angariar nessa altura", e frisa que trabalhar na junta era "um projecto" que lhe "faltava concretizar" enquanto "especialista em comunicação e marketing há mais de 30 anos".