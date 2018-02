Homicida de Aguiar da Beira está esta quinta-feira no Tribunal da Guarda. Pedro Dias garantiu que só disparou sobre os militares da GNR porque estava a ser agredido

O Ministério Público pediu 25 anos de prisão para Pedro Dias, o homicida de Aguiar da Beira, que está esta quinta-feira a ser julgado no Tribunal da Guarda. Pedro Dias assumiu ter matado o militar da GNR Carlos Caetano, de 29 anos, mas assegurou que só disparou sobre os militares da GNR porque estava a ser agredido.



De acordo com o Observador, a procuradora pede pena máxima pelo homicídio do militar Caetano e do casal Pinto e pelo homicídio tentado do militar Ferreira. "Entendemos que por cada um dos crimes de homicídio deve ser condenado em penas parcelares próxima da moldura máxima", afirmou a procuradora, em tribunal.



O Ministério Público considerou ainda que a versão apresentada pelo réu (que pode ler aqui) como "fantasiosa" e insistiu que a mesma "não pode merecer qualquer credibilidade". "Esta versão é incoerente e inconsistente", afirma a procuradora. "A versão do arguido esta em contradição com aquilo que foi relatado pelo guarda Ferreira, cujo testemunho esta fundamentado por provas. As declarações do arguido não põem em causa a prova produzida. Arguido não mostrou nem arrependimento nem respeito pelos familiares das vítimas", continuou, citada pelo CM.



A acusação argumentou ainda que as quatro vítimas mortais eram "muito jovens", destacando que se tratava de "gente com ambição, com arte e com engenho para conquistar o mundo". Foram "surpreendidas pelo arguido de forma brutal". "Duas vítimas quando cumpriam a nobre missão de defender o seu semelhante e outros dois que queriam cumprir um sonho", sublinhou a procuradora.