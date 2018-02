Antigo ministro da Cultura declarou ter agido sob "pressão" e "descontrolo nervoso" quando, em Janeiro de 2016, agrediu e insultou o pedopsiquiatra, que aceitou pedido de desculpa, mas julgamento prossegue e sentença será lida a 21 de Fevereiro



Foi devido à "pressão e ao descontrolo nervoso" que levaram, a 22 de Janeiro de 2016, Manuel Maria Carrilho a agredir e a insultar o pedopsiquiatra Pedro Strecht, apelidando-o de "filho da mãe", "cabrão", "miserável' e "cafre". Expressões que, agora, o antigo ministro da Cultura admite terem sido "indelicadas" como "objetivamente entendidas como pondo em causa a imagem, honra e consideração" do pedopsiquiatra que, naquela data, prestou depoimento num dos julgamentos que opôs Carrilho à apresentadora de TV Bárbara Guimarães.



Pedro Strecht foi ouvido num julgamento, onde deu um parecer sobre o estado psicológico dos filhos do ex-casal durante o processo de divórcio. "Foi então desde logo nossa ideia clínica que as consultas ao Dinis estariam a evidenciar a instrumentalização emocional desta criança pelo pai, dotando-o de uma carapaça defensiva em relação a qualquer tipo de intervenção terapêutica que se deseja neutra", considerou Strecht. Um relatório que irritou Manuel Maria Carrilho que, após ter sido conhecida a acusação do Ministério Público relativamente às agressões ao pedopsiquiatra, emitiu um comunicado, afirmando que Strecht atuou, em tribunal, em "conúbio" com Bárbara Guimarães.



O pedopsiquiatra, afirmou Carrilho, terá tentado "descredibilizar os depoimentos" feito pelo filho mais velho do casal em tribunal. Pedro Strecht é ainda acusado, no mesmo comunicado, de "mentir sem escrúpulos" sobre a situação de Dinis Maria.



A declaração de Carrilho faz parte de um processo que corre no Juízo Local Criminal de Lisboa , no qual o antigo ministro foi acusado pelo Ministério Público do crime ofensa à integridade física qualificada e injúrias. Pedro Strecht surge como ofendido e já declarou aceitar o pedido de desculpas feito por Carrilho. Também através de uma declaração enviada ao tribunal, o pedopsiquiatra afirmou ter recebido uma "reparação condigna" e ainda "as explicações que aceita de negligência e desnorte no comportamento desabrido à saída da sala de audiência". Por isso, informou o tribunal pretender desistir da queixa.



Na mesma declaração, Carrilho adiantou ao tribunal não ter conhecimento de nada em "desabono" da "seriedade pessoal e profissional" de Pedro Strecht, assim como do "seu prestígio público e honorabilidade". "Espontaneamente", o antigo ministro da Cultura decidiu doar 1000 euros à FAMSER - Associação de Apoio às Família Desfavorecidas, instituição com a qual Pedro Strecht colabora "pro bono".



Com a declaração de Carrilho e a aceitação de desculpas, o antigo ministro pode livrar-se do crime de injúrias. Porém, o julgamento vai prosseguir, uma vez que o crime de ofensa à integridade física qualificado é crime público. A setença será lida a 21 de fevereiro





Em Outubro do ano passado, Manuel Maria Carrilho foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão com pena suspensa, por violência doméstica, ofensas à integridade física, ameaças e denúncia caluniosas contra a ex-mulher Bárbara Guimarães. O tribunal considerou que o arguido não mostrou arrependimento e que sempre tentou desculpabilizar os seus comportamentos, tendo decidido que Manuel Maria Carilho frequente um programa de sensibilização para a violência doméstica.



Já em Dezembro, acabou absolvido pelo mesmo crime noutro processo. A juíza Joana Ferrer considerou que a prova pericial era "inconclusiva" e a testemunhal, apesar de abundante, "não foi capaz de sustentar a acusação". Carrilho foi condenado, no entanto, a uma multa de 150 dias (900 euros) pelo crime de difamação e ao pagamento de uma indemnização de três mil euros por danos não patrimoniais. "Os tribunais não são tribunais plenários onde os arguidos entravam já condenados", disse a juíza no fim da sentença, considerando ainda que Bárbara Guimarães é uma "mulher independente" que deveria ter apresentado queixa logo a seguir à alegada prática dos crimes para que as provas fossem recolhidas e analisadas.