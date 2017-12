Presidente da República foi operado esta quinta-feira à noite no hospital Curry Cabral. Primeira visita foi do seu amigo Francisco George

Marcelo Rebelo de Sousa aprovou quatro diplomas poucas horas depois de ter sido operado a uma hérnia umbilical no hospital Curry Carbral. Esta sexta-feira, o Presidente da República ainda se encontra internado mas já recebeu a visita do seu amigo Francisco George, avança o Jornal de Notícias.



De acordo com o site da Presidência, Rebelo de Sousa aprovou um documento que reclassifica como Monumento Nacional o conjunto denominado "Palace Hotel do Buçaco e mata envolvente, incluindo as capelas e ermidas, Cruz Alta e tudo o que nela se contém de interesse histórico e artístico, em conjunto com o Convento de Santa Cruz do Buçaco".



O Presidente da República promulgou ainda um documento que classifica como Monumento Nacional a Paisagem Cultural do Sistelo, no concelho de Arcos de Valdevez e aprovou o acordo entre a República Portuguesa e a República Francesa sobre a Assistência e a Cooperação no Domínio da Protecção Civil, assinado a 27 de Abril de 2015 em Lisboa.



Foi também aprovado um regime de contratação de doutorados "destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento".



Francisco George, o primeiro a visitar Marcelo depois da cirurgia, disse, em declarações à RTP esta sexta-feira de manhã, que o chefe de Estado "está bem disposto". De acordo com o JN, Eduardo Ferro Rodrigues vai deslocar-se ao hospital Curry Cabral pelas 11h30, enquanto que o primeiro-ministro António Costa, acompanhado pelo ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes, vai visitar Marcelo pelas 12h.