"Decidirei uma de duas coisas: ou promulgo ou envio uma mensagem à Assembleia da República. Decidirei na altura em que entender", explicou.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, teve alta este domingo por volta das 12h45. Marcelo foi operado, na quinta-feira, a uma hérnia umbilical no hospital Curry Cabral, em Lisboa.Este domingo, o chefe de Estado foi aplaudido pelo pessoal hospitalar e por populares que se encontravam no hospital, avançou o Diário de Notícias.Marcelo Rebelo de Sousa pediu para não ser incomodado, nas próximas 48 horas, sobre as alterações à lei do financiamento dos partidos.O Presidente agradeceu ainda a toda a equipa que o tratou estes dias, desejando um bom ano para todos os doentes. "Quero agradecer à equipa, toda a unidade, o apoio, acolhimento, a forma como fui acolhido tratado ao longo destes dias. Com todos os altos e baixos, é uma conquista da democracia muito importante", disse.

"Uma palavra para os que estão internados, com alguns dos quais privei, neste fim de ano e começo de ano. E para os que estão dentes em casa", prosseguiu Marcelo.

Esta segunda-feira, dia 1, o Presidente da República dirige-se aos portugueses na tradicional mensagem de Ano Novo do Presidente.