Um homem de 43 anos e reformado por invalidez, de Vila do Conde, vai começar a ser julgado à porta fechada este mês no Tribunal de Matosinhos. Em causa, estão 21 crimes: um de abuso sexual de crianças, 17 crimes de recurso à prostituição de menores, dois deles na forma tentada, e três crimes de gravações e fotografias ilícitas.Segundo o Correio da Manhã , José Santana Gomes criou um sistema de câmaras ocultas para filmar os menores a manterem relações sexuais. Entre 2014 e o ano passado, o arguido fez seis vítimas, entre os 13 e os 17 anos - que foram aliciadas com dinheiro, tabaco e telemóveis. Três delas foram filmadas, sem conhecimento: as câmaras estavam no quarto e na sala e estavam ligadas a um sistema de gravação.A acusação, citada pelo CM, diz que o arguido aliciou o primeiro menor (13 anos), a quem ofereceu 40 euros, em Outubro de 2014 - a proposta não foi aceite. Um ano depois, aliciou e teve sexo com um jovem de 16 anos a troco de 50 euros. Os encontros ter-se-ão repetido 10 vezes. Esta vítima levou uma amiga a casa de José Santana Gomes e manteve relações sexuais com a jovem, sendo que ambos desconheciam que estavam a ser filmados. Outro jovem foi levado pela vítima e o processo repetiu-se: foram filmados a ter sexo e José ainda manteve relações com este outro amigo, de 15 anos, a troco de 10 euros.Da acusação consta ainda um aliciamento a um adolescente de 17 anos sem sucesso e mais um caso de relações sexuais com um menor (14 anos), a quem pagou 20 euros.O advogado de José Santana Gomes alegou que o cliente sofre de uma doença mental, mas a acusação acredita que o arguido sabia que estava a cometer os crimes. "O arguido agiu com a intenção de satisfazer os seus instintos lascivos, pretendendo manter actos sexuais a troco de contrapartidas monetárias", explica-se no despacho, citado pelo Correio da Manhã.