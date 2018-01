Jovem acusa segurança do MusicBox de o ter agredido

O jovem diz ter sido alvo de agressões ao sair do espaços de diversão nocturna, depois de troca de palavras com funcionários do espaço.

Novo incidente que envolve seguranças de espaços de diversão nocturna. Desta vez foi junto ao MusicBox, no Cais do Sodré, na madrugada deste sábado. Tomás Monteiro, de 23 anos, acusa os seguranças do espaço de o terem agredido.



Segundo o relato do jovem e de uma amiga que estava com ele, os responsáveis pela segurança do espaço impediram os dois de saírem com copos de plástico na mão, o que provocou uma discussão. Tomás diz que foi então que foi agredido por duas pessoas, uma delas segurança da discoteca.



Em declarações à SIC, a mãe de Monteiro, Dália Santiago, explicou: "Já tinha bebido um copo ou dois, não se recorda na totalidade. Sabe que não foi correto, que trocou umas palavras menos agradáveis com o segurança e depois saiu. Assim que pôs os pés na rua foi imediatamente posto no chão, foi pontapeado e socado pelo segurança da dita discoteca e por uma outra pessoa".



A amiga de Tomás, Alexandra Abreu - que denunciou o caso nas redes sociais - tentou acorrer ao incidente para travar a alegada agressão, mas terá sido impedida por uma funcionária da discoteca e terá também sido agredida.



A família do jovem garante que Tomás e os amigos ligaram para o 112 e que este organismo remeteu a chamada para a polícia. Em declarações ao Correio da Manhã, a PSP confirmou que recebeu uma "queixa", garantindo que os agentes identificaram as vítimas e o suspeito da agressão. Tomás foi assistido no Hospital do Barreiro, onde foi levado pelos pais. Realizou uma TAC e fez curativos aos hematomas que apresenta na face.



Na página de Facebook, Alexandra explicou que o amigo tornou algumas palavras "de forma educada" com os seguranças, mas que terá tratado uma funcionário do bar por "loira oxigenada", o que terá levado os seguranças a perseguirem-no e a agredi-lo, alegadamente.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falexandra.sofya%2Fposts%2F1667287129981329&width=500" width="500" height="728" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>