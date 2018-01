IPO de Coimbra diz que mensagens enviadas aos utentes são falsas

O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra informou hoje que as mensagens SMS anónimas que os seus utentes têm recebido sobre a realização de consultas e exames noutra entidade de cuidados de saúde são falsas.Em comunicado enviado à agência Lusa, o conselho de administração do IPO de Coimbra alerta para a existência de "SMS anónimos" enviados aos seus utentes "referindo que as consultas e exames de diagnóstico devem ser realizados noutra entidade prestadora de cuidados de saúde, devido às obras que decorrem na instituição", declarando a "falsidade" das referidas mensagens.Na nota, o IPO de Coimbra apela aos seus utentes para contactarem a instituição (através do número de telefone 239 400 200) "sempre que persistam dúvidas sobre a autenticidade de um qualquer contacto telefónico ou de outra natureza".