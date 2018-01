Um dos feridos do incêndio que deflagrou este sábado morreu no Hospital de Santo António, no Porto.

José Correia, um dos feridos do incêndio que deflagrou numa associação em Vila Nova da Rainha, Tondela, morreu esta quarta-feira, no Hospital de Santo António, no Porto. O número de vítimas mortais da tragédia aumenta assim para nove.



De acordo com o Jornal de Notícias, o homem em causa tinha 67 anos.



Esta terça-feira estavam ainda nove pessoas feridas internadas no hospital de Viseu. "O hospital tem nove pessoas internadas, entre as quais duas na unidade de cuidados intensivos", referiu fonte hospitalar, em declarações prestadas a meio da tarde.



O incêndio de sábado à noite provocou 38 feridos, entre graves e ligeiros. O Ministério Público confirmou à SÁBADO que abriu um inquérito ao incêndio em Tondela. As investigações estão a ser dirigidas pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Viseu, e o MP é coadjuvado pela Polícia Judiciária.



As chamas deflagraram na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, Tondela, e terão sido causadas pelo sobreaquecimento do tubo da salamandra. O incidente deu-se enquanto decorria um torneio de sueca.