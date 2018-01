Idoso mata a mulher e suicida-se em Viana do Castelo

Um homem matou hoje uma mulher e suicidou-se de seguida em Barroselas, Viana do Castelo, revelou à Lusa fonte da GNR.O alerta de homicídio foi dado cerca das 18h00, no local estiveram elementos da GNR e dos bombeiros e a investigação foi entregue à Polícia Judiciária.De acordo com a GNR, o homem tinha 79 anos e a mulher 80 anos.