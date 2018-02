O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garantiu que as autarquias só vão ter de pagar os empréstimos que contraírem com o Estado para limpar as matas e terrenos privados quando conseguirem cobrar esses mesmos valores aos privados.Questionado sobre de que forma os municípios poderão ser reincercidos dos gastos, Eduardo Cabrita refere: "De duas maneiras: primeiro vendendo a madeira das zonas que tiverem de limpar, isso está expressamente no Orçamento de Estado, e em segundo lugar pedindo o reembolso aos proprietários". Só quando tiverem verbas obtidas de uma destas formas os municípios terão de pagar ao Estado.Eduardo Cabrita referiu, em entrevista à TSF/Diário de Notícias, que o trabalho de prevenção dos incêndios florestais é um desafio colectivo, em memória das vítimas de Junho e Outubro do ano passado.O ministro explicou que foram já identificadas as 19 grandes áreas prioritárias de intervenção, território que abrange 189 municípios e 1049 freguesias. Até ao final de Março, o Governo quer que essas áreas prioritárias estejam limpas.E em caso de se verificarem mesmo incêndios, Cabrita assegurou que estará operacional um dispositivo de meios mais recheado de bombeiros e efectivos da GNR - vão entrar em formação 600 agentes para reforço dos GIPS (Grupos de Intervenção, Protecção e Socorro) -, e ainda um reforço dos sapadores florestais, com o concurso já lançado para a formação de 100 novas brigadas, o equivalente a mais 500 elementos no terreno. Estes novos operacionais serão coordenados directamente pelos municípios e comunidades inter-municipais.Relativamente à coordenação de meios aéreos (que ainda são poucos), não será ainda este ano que a operação passará para as mãos da Força Aérea, ficando a gestão de helicópteros e aviões, até ver, na esfera da Autoridade Nacional de Protecção Civil.Relativamente ao sistema de comunicação que falhou em variadas ocasiões durante a época de incêndios de 2017, o ministro assegura que está a ser feito tudo o que é possível para que o sistema não volte a falhar em caso de emergência, aumentando a redundância do sistema, com oito unidades móveis, 451 antenas-satélite e 18 unidades de redundância eléctrica que serão posicionadas no norte (12) e no centro do país (6), de modo a que possam, em poucas horas, chegar a qualquer local em que exista uma falha de rede.