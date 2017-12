Era "intenção do Governo" a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) entrar no capital do Montepio Geral. Essa vontade foi manifestada ao então provedor da instituição Pedro Santana Lopes através do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva.Segundo uma acta datada a 31 de Março de 2017, a que o semanário Expresso, "foi transmitida por Sua Excelência o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, dr. José Vieira da Silva, a intenção do Governo em que a SCML participe no processo de reestruturação do Montepio Geral".Fontes próximas do processo garantiram ao Expresso que, do lado do Governo, foi Vieira da Silva quem mais incentivou à entrada da instituição no Montepio. As negociações foram tratadas com Santana Lopes e Edmundo Martinho, então vice-provedor e agora provedor da SCML.Recorde-se que, em comunicado às redacções, Pedro Santana Lopes revelou que esta disponibilidade do Governo o terá levado a decidir fazer "uma análise exaustiva deste processo, com recurso a especialistas na matéria". No entanto, até à sua saída, Santana garante que ainda não estava concluída a auditoria pedida à situação financeira da instituição.Contudo, Vieira da Silva frisa que não fez "pressão sobre ninguém", desmentindo qualquer intervenção do Governo. "O Governo não fez pressão sobre ninguém", garantiu esta semana.