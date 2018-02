Governo propõe almirante Silva Ribeiro para chefe do EMGFA

O Governo escolheu como próximo Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) o actual chefe do Estado-Maior da Armada, almirante António Silva Ribeiro. A escolha do Governo foi também aprovado por unanimidade no Conselho de Chefes de Estado Maior.



Segundo o Observador, esta escolha não é surpreendente. Há quatro anos, a Marinha já tinha sido preterido para CEMGFA. Contudo, em 2014, o piloto-aviador Luís Araújo, general da Força Aérea, foi sucedido pelo general Pina Monteiro, do Exército. O mesmo jornal salienta que, caso Silva Ribeiro não fosse escolhido, o Governo iria "comprar uma guerra terrível com a Marinha".



Recorde-se que existe uma tensão entre chefias dos ramos e o ministro da Defesa, Azeredo Lopes. Segundo o Expresso noticiou, o general Pina Monteiro (CEMGFA), o general Rovisco Duarte (Exército), o vice-almirante Mendes Calado, (vice-chefe do Estado-Maior da Armada) e Manuel Teixeira Rolo, (Força Aérea) assinaram um memorando em que consideram insuficiente o tecto máximo de mais 200 militares a juntar ao efectivo admitido para 2018.



