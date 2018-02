A Federação Nacional dos Professores classifica a divulgação pública destes resultados como "uma tentativa de credibilização do processo".



A divulgação dos 'rankings' das escolas com base nas médias dos exames é "um ritual em desgaste" que finge proceder "de forma séria, pretensamente científica à avaliação das escolas portuguesas", defendeu a Fenprof em comunicado.



No documento, a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) classifica a divulgação pública destes resultados como "uma tentativa de credibilização do processo", a qual contesta.



"Trata-se de métodos que não concedem virtude ao que não a tem: esta não é a forma de avaliar escolas, de traduzir o seu rendimento efectivo, de atestar o modo como preparam os seus alunos para a vida. Os resultados dos exames são apenas um de muitos indicadores que expressam a complexa realidade em que vivem as escolas portuguesas", defende a federação sindical.



A hierarquização das escolas nestas listagens é, do ponto de vista da Fenprof, "abusiva".



Os 'rankings' das escolas com base nos resultados dos alunos do 12.º ano e do 9.º ano nos exames nacionais são hoje divulgados pela comunicação social, que analisam os dados estatísticos disponibilizados pelo Ministério da Educação.