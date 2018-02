200 milhões apreendidos no caso que dá origem à operação Lex

O processo da Rota do Atlântico resultou na detenção do empresário José Veiga, acusado de corromper governantes do Congo.

O Ministério Público e a Polícia Judiciária apreenderam mais de 200 milhões de euros à guarda da investigação conhecida como Rota do Atlântico, o inquérito que está na origem do caso de corrupção que envolve o juiz da Relação de Lisboa, Rui Rangel e a juíza-desembargadora Fátima Galante, sua mulher, ambos constituídos arguidos na operação Lex.



O processo da Rota do Atlântico investiga indícios de corrupção internacional e branqueamento de capitais e envolve o empresário José Veiga e o seu sócio Paulo Santana Lopes. O processo investiga a ligação entre os portugueses e altas figuras de estado do Congo e diversas multi-nacionais, como o grupo Gunvor, ligado à comercialização de petróleo, e a Asperbras.



Veiga, que representava a Asperbras no Congo terá corrompido governantes congoleses de forma a obter contratos de obras públicas para o grupo brasileiro. Entre os contratos mais avultados está o da construção do complexo industrial e comercial de Maloukou, na capital Brazzaville. O projecto ocupa uma área de mais de 654 mil metros quadrados e, segundo o Observador, só foi possível iniciar o mesmo depois da Sociéte National des Petroles du Congo-Brazzaville ter assinado um contrato de fornecimento de petróleo com a Gunvor que obrigaria esta última empresa a realizar um pré-financiamento de 500 milhões de dólares de um complexo industrial.



Os 200 milhões de euros foram apreendidos na sequência de pedidos de cooperação internacional bem-sucedidos. Do valor total apreendido, só um décimo (vinte milhões de euros) estava depositado em Portugal. A maioria das verbas estava na Suíça e em Cabo Verde.



A grande parte do dinheiro estava depositado em contas offshores que foram encontradas em Fevereiro de 2016



O inquérito foi aberto em 2014 na sequência do envio de um pedido de colaboração das autoridades suíças e deu origem a uma mega-operação de buscas em Fevereiro de 2016, na qual foram detidos José Veiga, Paulo Santana Lopes e uma advogada. Veiga, que chegou a estar em prisão preventiva, já recuperou o seu passaporte e a sua mobilidade, estando apenas sujeito a uma caução de 1,2 milhões de euros. Paulo Santana Lopes pagou uma caução de um milhão e o presidente da Asperbras, José Colnaghi, pagou três milhões.