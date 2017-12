Fonte do Hospital de Beja disse que a vítima mortal é um homem de 36 anos e os feridos, têm entre 26 e 36 anos. Todos eles são de nacionalidade estrangeira.

Um homem morreu e cinco ficaram feridos, um dos quais em estado grave, numa presumível intoxicação por monóxido de carbono, em Beja, disse hoje à agência Lusa fonte dos bombeiros.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o alerta para esta ocorrência, na Rua Pedro Soares, naquela cidade alentejana, foi dado pelas 9h37.



Fonte do Hospital de Beja disse à agência Lusa que a vítima mortal é um homem de 36 anos e os feridos, de entre 26 e 36 anos, estão em observação naquela unidade hospitalar, sendo todos eles de nacionalidade estrangeira.



No socorro às vítimas estiveram envolvidos 11 elementos dos bombeiros de Beja, auxiliados por seis viaturas, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e elementos da PSP.