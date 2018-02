Infecciosas

Mais recentemente, o pneumologista começou a investigar uma outra doença, a sarcoidose - uma doença inflamatória do pulmão que, apesar de rara, pode levar à falência respiratória. "Há formas da doença que regridem espontaneamente e outras que não. Nós encontrámos um biomarcador que servirá como prognóstico e como avaliação de risco da própria doença", conta. O trabalho será publicado este ano.O statement que fez aos 8 anos acabou por se confirmar. "A minha avó morreu com um tumor cerebral e eu nesse dia, quando soube, decidi que queria ser médico para evitar que as avós dos outros meninos morressem", diz à. Contudo, pouco mais no seu percurso tem seguido um caminho convencional. No 3º ano de internato em Cardiologia (uma paixão que só apareceu durante o curso), João Pedro Lopes interrompeu a formação para ir para Cleveland desenvolver um projecto de investigação.Tratava-se de uma parceria entre o Hospital de Santa Marta e a Case Western Reserve University na área do desenvolvimento de terapias com células estaminais para a doença cardiovascular. Era para ter ficado um ano, mas acabou por não voltar. Até hoje. Seguiram-se quatro anos de investigação em que descobriu uma nova área de interesse: o sistema imunitário. "Desenvolvi projectos em que analisava as células do sistema imunitário em doentes com doença cardiovascular.Descobrimos, e publicámos, que a doença coronária se comporta como outras doenças crónicas inflamatórias", diz. Envolveu-se tanto nesta nova área que, ao fim de três anos de treino em Medicina Interna - que antecedem qualquer especialidade nos Estados Unidos, não teve equivalência para a formação que tinha tido em Portugal -, decidiu especializar-se em alergia e imunologia. A 1 de Julho muda-se para Nova Iorque para iniciar uma nova fase.Todas as pessoas que tinham sido infectadas no âmbito do surto de legionela de Vila Franca de Xira tinham estado na região, à excepção de uma, que estava no Porto. Depois de uma intensa investigação percebeu-se que um senhor que trabalhava naquela zona adoeceu e acabou por contagiar a mãe no regresso a casa - que esteve a cuidar dele junta à cama uma noite inteira, num quarto pouco arejado e sem ar condicionado."Foi possível ter amostras e isolar a bactéria dos dois pacientes, que infelizmente acabaram por morrer, e verificámos que era exactamente a mesma estirpe que encontrámos nos outros casos de Vila Franca", conta Vítor Borges. É até hoje a maior evidência de transmissão pessoa a pessoa desta bactéria e o investigador foi co-autor deste artigo revolucionário que foi publicado no The New England Journal of Medicine e que o Centers for Disease Control and Prevention americano já incluiu na sua página (alertando para a possibilidade).Vítor Borges trabalha com o aparelho de sequenciação do genoma desde que ele existe no Instituto Ricardo Jorge, e inaugurou-o com as amostras do seu doutoramento - quando fez a sequenciação total de uma bactéria chamada Chlamydia trachomatis, que causa infecções sexualmente transmissíveis. Hoje, usa este instrumento para fazer a chamada vigilância epidemiológica (que serve para detectar surtos, perceber que bactérias estão a circular, etc.) e também para analisar o vírus da gripe. "Vamos lançar em breve uma plataforma que vai permitir a qualquer laboratório do mundo poder analisar o vírus da gripe à escala do genoma", diz àNa Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, estão armazenadas as estirpes de tuberculose mais perigosas do País, aquelas que são resistentes a todos os tipos de medicamentos. Deverão ser mais de 500. Quando é preciso manipulá-las, no laboratório de biossegurança de nível 3, é quase sempre João Perdigão quem faz esse trabalho.Gosta de o fazer e, apesar de o risco ser grande, em 12 anos nunca teve um acidente. O seu grupo faz o trabalho de caracterização das estirpes que circulam na região de Lisboa, procurando saber se há outras que estão a surgir, e também como é que elas se adaptam à presença de antibióticos e criam resistências. Há uns meses implementou também a primeira base de dados online de estirpes provenientes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.Havia várias razões para não gostar de estar ali: as altas temperaturas a chegar aos 43 graus, a alimentação "exótica" e pouco apetecível, não se tratar de um destino de luxo nem de um sítio bonito. Mas Sílvia Portugal não só sempre gostou de ir ao Mali trabalhar, como continua a fazê-lo ainda hoje. Quando terminou o doutoramento em Lisboa, foi para os Estados Unidos, para os National Institutes of Health, continuar a sua investigação em malária e o grupo a que pertencia trabalhava com amostras deste país. "Estava em Washington num grupo de sete pessoas, mas só quem ia ao Mali, repetidamente, era eu", conta àPreferia manipular as amostras logo no local (porque quando se congela um tubo de sangue perdem-se 40% das células) e, além disso, aproveitava para escapar ao Inverno da capital americana. Desde 2016 que tem o seu próprio laboratório em Heidelberg, na Alemanha, onde lidera um grupo de cinco pessoas (só uma é portuguesa). O trabalho consiste em perceber o que acontece ao parasita que causa a malária durante a estação seca, quando ninguém adoece. "Queremos entender qual é a diferença entre o parasita que causa a doença, na estação das chuvas, e aquele que passou a estação seca meio adormecido", explica. A ideia é entender como o parasita fica nas pessoas (que servem de reservatório) sem causar doença, e que tipo de impacto teria atacá-lo nesta altura.Um dos truques para fazer um doente de Parkinson andar é pôr um pé à frente dele. E mesmo aqueles que já têm muita dificuldade em mexer-se, quando são colocados em cima de uma bicicleta, e empurrados, conseguem andar. Mas, porque é que isto acontece? Existem dois tipos de movimentos: os intencionais, que decidimos fazer, e aqueles provocados por estímulo-resposta (como as situações acima descritas).O grupo a que Joaquim Alves da Silva pertence dedica-se a estudar um grupo de neurónios que estão envolvidos na produção do movimento, e que se perdem na doença de Parkinson. Desenvolveram um estudo para entender o papel destes neurónios antes de haver doença. "Percebemos que são especificamente necessários para que o animal se comece a mexer voluntariamente, mas não têm um papel crítico para quando já se está a mexer", diz. Ou seja, a actividade destes neurónios está relacionada com o início do movimento, o que pode sugerir que um tratamento transitório, só usado quando fosse necessário, faria mais sentido do que um contínuo - como o que se faz na estimulação cerebral profunda, que envia impulsos eléctricos constantemente ao cérebro. "Isto é fácil de dizer, mas difícil de fazer", alerta. O trabalho foi premiado com o prémio Pfizer 2017.Aquela mulher que entrou na sala, alterada, a dizer o nome do filho mais velho marcou-o. Tinha um aneurisma roto, e não fazia ideia de onde estava. A constatação de que, apesar daquele estado mental, se continuava a agarrar àquilo que era mais importante para ela foi o que mais o impressionou. "Mostra-nos muito bem o preço que vamos pagar se não conseguirmos fazer, ou se a doença não o permitir, aquilo que é o nosso trabalho", diz àLidar com situações extremas faz parte do trabalho, mas representa um desafio mais do que técnico. É um repto mental e também moral, considera o cirurgião. Uma das histórias que mais recorda foi a de um miúdo romeno de 11 anos que entrou na urgência com uma crise convulsiva e poucos sinais vitais. Havia muitas dúvidas se valeria a pena tratar. "Não tínhamos muitos sinais de que ele ainda cá estivesse mas, no último momento, ele mostrou um reflexo", recorda. A cirurgia foi bastante difícil, a criança tinha um aneurisma grande, roto, e que rompeu novamente durante a operação. Mas acabou por sobreviver e quase sem sequelas.Pedro Alberto Silva dedica-se a duas das áreas mais delicadas da neurocirurgia: os aneurismas e as cirurgias da base do crânio, que envolvem sobretudo tumores. Em mais de 90% dos casos são benignos, mas se não forem tratados podem ser mortais. "Estão a desenvolver-se num espaço fechado onde estão artérias e outras estruturas importantes", explica. Neste caso, a responsabilidade é ainda maior. "Dá sentido a um dos grandes princípios da medicina: Primum non nocere (Primeiro não fazer mal)."Planear é como jogar xadrez. Mas, para jogar, não se usa só uma ferramenta. Por um lado, temos de ter presente a memória episódica. Que é restrita a um tempo, espaço e circunstância: "Já joguei aqui, estamos no mesmo contexto e correu bem." Mas, por outro lado, para planear os próximos passos, também temos de ter em conta as regras do jogo. Por exemplo: "O cavalo tem uma forma de andar diferente da torre ou do bispo."Existem dois tipos de memórias, a episódica e a semântica (que tem a ver com as regras, os conhecimentos culturais, etc.), e há muitos estudos a indicar que a primeira é aquela que suporta o planeamento. Bruno Miranda concebeu um programa de computador que se propõe estudar o tipo de regras que utilizamos quando fazemos determinadas escolhas. O objectivo é que este trabalho possa mais tarde ser transposto para a clínica, e contribuir para um diagnóstico precoce de demências."Um dos defeitos claros do Alzheimer é essa memória episódica; em relação à semântica, existe uma demência bastante rara e difícil de encontrar, em que as pessoas perdem a noção de alguns conceitos generalizados, como a de que o planeta está organizado em continentes e que nos países há cidades", explica o clínico, que ganhou recentemente o Prémio João Lobo Antunes para estudar a forma como o planeamento é afectado na demência.Sempre foi sensível a crianças que nascem com problemas genéticos, por ter casos na família que nunca tiveram explicação, e a prática na pediatria acentuou-lhe a necessidade de os investigar. "Cerca de 50% das nossas consultas eram crianças que nascem com algum tipo de malformações, ou suspeita de síndromes genéticos, em que não sabíamos a causa, qual a variação genética que estava por trás", diz àHoje este número é mais reduzido e isso deve-se em parte ao trabalho que o especialista fez durante o doutoramento. Sérgio Bernardo de Sousa recolheu várias famílias do hospital com problemas genéticos e fez a sequenciação do exoma (uma fracção do genoma) de 10 destas famílias. De todos os membros, com e sem problema. A sequenciação permitiu-lhe identificar vários genes e doenças novas. A maior descoberta, que lhe valeu uma publicação na conceituada revista Nature, foi de uma doença chamada Lenz-Majewski. É uma condição muito rara, estima-se que haja apenas 12 casos no mundo - um deles é português. "São crianças com uma forma de nanismo bastante grave, têm uma macrocefalia e o osso fica muito denso", caracteriza. O geneticista descobriu a causa (a alteração genética) que conduz a esta doença tão grave.A sequenciação do exoma revelou-se tão útil que acabou por passar para a clínica e já está a ser usada como técnica de diagnóstico. "Temos actualmente um projecto grande de montar a sequenciação genómica no nosso departamento, o in2Genome", diz. Arrancou em Julho de 2017 e já teve um primeiro sucesso: "Encontrámos uma alteração genética causal numa criança", conta.As células cardíacas e os neurónios não têm capacidade de se dividir. Ou seja, aquelas com que nascemos são aquelas com as quais vamos morrer. Quando uma pessoa sofre um enfarte, muitas das células do coração morrem e as que ficam não têm capacidade de se regenerar.O trabalho que Ana Eulálio realizou em Trieste, em Itália, há cinco anos, descobriu uma forma de resolver este problema. Como? "Manipulando as células que não morreram, de modo a poderem dividir-se e substituírem as que morreram", explica. A manipulação das células é feita não ao nível do ADN, mas do ARN (uma cadeia semelhante ao ADN) que, explica a cientista, tem um papel de regulação dentro das células. "Em várias doenças, incluindo doenças infecciosas, foi demonstrado que esses ARN, uma classe chamada micro-ARN, estão desregulados e isso tem impacto sobre a doença. Uma das estratégias para tratar estas doenças é então aumentar ou diminuir os níveis desses micro-ARN", diz.Actualmente, com laboratório em Portugal (Cantanhede) e também em Würzburg, na Alemanha, Ana Eulálio continua a estudar o papel dos micro-ARN. Mas agora no combate a infecções por bactérias como a Salmonella ou a estafilococo áureo - que é uma das bactérias que causa mais infecções em ambiente hospitalar.