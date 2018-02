A actividade sísmica na parte central de São Miguel, nos Açores, continua ligeiramente acima dos valores de referência, mantendo uma tendência decrescente, pontualmente perturbada por alguns picos de maior libertação de energia, anunciou esta terça-feira a Protecção Civil.

Em comunicado, o Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) refere que segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), entre as 00h00 e as 08h00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje foram registados apenas alguns eventos de magnitude inferior a 3 na escala de Richter, não havendo notícia de qualquer evento sentido esta terça-feira.

"A actividade sísmica na parte central da ilha de S. Miguel, mais concretamente entre as lagoas do Fogo e do Congro, continua ligeiramente acima dos valores de referência, mantendo uma tendência decrescente, pontualmente perturbada por alguns picos de maior libertação de energia", refere o comunicado divulgado hoje de manhã.

A Protecção Civil açoriana adianta ainda que o último evento sentido foi registado às 19h27 locais (mais uma hora em Lisboa) de segunda-feira, com uma intensidade máxima II/III na escala de Mercalli Modificada na freguesia das Furnas.

Desde as 23h47 de domingo foram registadas várias centenas de microssismos com epicentro entre as lagoas do Fogo e das Furnas, na sua maioria de magnitude inferior a 3 na escala de Richter.

O SRPCBA, em conjunto com o CIVISA, refere ainda que continua a acompanhar o evoluir da situação.

A actual crise sísmica deve-se a uma interacção entre os sistemas vulcânicos e tectónicos, explicou à Lusa o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Miguel Miranda.







"É uma fronteira de placa reconhecida e tem uma velocidade de extensão entre os 4 e os 5 milímetros por ano. Todos os anos existe um bocadinho mais de extensão, o que leva a uma interacção entre os sistemas vulcânicos e tectónicos que dão origem a uma libertação de energia sobre a forma de pequenos sismos, que podem não ser pequenos", disse, explicando que a região do Congro é das regiões mais activas dos Açores e a mais activa de São Miguel.