Quase 215 mil euros destinaram-se a vítimas de violência doméstica.

O Estado pagou, em 2017, mais de 850 mil euros a vítimas de crime, dos quais quase 215 mil euros a vítimas de violência doméstica, segundo dados do Ministério da Justiça enviados à agência Lusa.



A Comissão Nacional de Apoio às Vítimas de Crime (CNAVC) recebeu, no último ano, 293 processos, dos quais 157 correspondentes a casos de vítimas de violência doméstica e 126 de outros crimes violentos.



No total, dos 854 mil euros pagos pelo Estado, quase 215 mil euros foram entregues a vítimas de violência doméstica e 639 mil euros a vítimas de outro tipo de crime violento.



O limite máximo de apoio monetário para cada uma das vítimas que recorra à comissão é de 34.680 euros.



Hoje, Dia Europeu da Vítima de Crime, o conselho de ministros aprovou o alargamento das competências da CNAVC, que passam a abranger as vítimas particularmente vulneráveis.