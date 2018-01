Em dois dias morreram quatro pessoas em acidentes no Algarve

Esta sexta-feira duas pessoas morreram e seis ficaram feridas em dois acidentes de viação, em Lagos e em Almancil, no espaço de uma hora.

Esta sexta-feira duas pessoas morreram e seis ficaram feridas em dois acidentes de viação, em Lagos e em Almancil, no concelho de Loulé, no espaço de uma hora. Assim, no espaço de dois dias, quatro pessoas morreram em acidentes no Algarve, duas em acidentes envolvendo motociclos na EN 125.



Segundo informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro à agência Lusa, o primeiro acidente - uma colisão entre dois carros - deu-se numa avenida na periferia de Lagos e causou a morte a um homem e ferimentos ligeiros a outras duas pessoas.



Menos de uma hora depois, outra colisão entre duas viaturas na variante 4 da Estrada Nacional (EN) 125, em Almancil, provocou a morte a uma mulher e ferimentos em quatro pessoas.



Na quinta-feira, um acidente na zona do Troto, também em Almancil, na EN 125, provocou a morte a um motociclista.