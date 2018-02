Relacionado Previsão de vento na Madeira leva à reprogramação de dois voos

Um avião da TAP proveniente de Lisboa e com destino ao Funchal regressou este domingo à origem e cancelou a viagem devido aos ventos fortes no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, disse fonte aeroportuária.O navio Lobo Marinho também cancelou a viagem entre a Madeira e o Funchal devido às más condições atmosféricas, tendo o armador alterado a viagem para segunda-feira às 18h.De acordo com as corporações de bombeiros da região, apenas pequenas ocorrências (limpeza de estrada, sinalização de adufas, pequenas inundações, corte de árvores) foram verificadas no Funchal, Machico e Câmara de Lobos.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o arquipélago sob avisos meteorológicos amarelo e laranja para precipitação, vento e agitação marítima até ao final do dia.A Capitania do Porto do Funchal emitiu também avisos de chuva e vento forte e agitação marítima até às 6h de segunda-feira.