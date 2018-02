Fraca natalidade e apoio à terceira idade, que "não consegue se apoiar na Segurança Social" nem no "Serviço Nacional de Saúde". Fazer uma reforma do Estado e "arrumar a casa" na justiça, segurança, educação e defesa. São estas os grandes desafios de Rui Rio enquanto líder do PSD, que enumerou-os no encerramento do Congresso Nacional do PSD. Contudo, no que toca à justiça, não foi explicito.Para Rio, a Justiça "tem vindo a acumular deficiências". Sem abordar questões relacionadas com segredo de justiça, Rio diz apenas que quer "arrumar a casa", para "elevar o grau de competência na resolução dos problemas nacionais, ao nível das diferentes escalas"."Os professores são profissionais do conhecimento e não animadores de salas de aulas", atira o novo líder do PSD, arrancando um enorme aplauso da audiência. "O que estamos a assistir na educação é um regresso ao passado, um regresso aos tempos do eduquês. Fazem-nos recuar aos finais do século passado, às mesmas ideias, às mesmas práticas, à mesma desorganização. Regressámos ao experimentalismo pedagógico, sem controlo, sem avaliação", explica, criticando os "piores resultados" dos alunos portugueses.O que sugere Rui Rio? "Dignificar o papel dos professores através de uma formação inicial mais exigente" e criar "uma política para a infância que ajude a inverter a evolução da natalidade e que promova uma igualdade de oportunidades". Para isso, na óptica de Rio, é preciso "reorganizar a rede de cursos em função das opções de desenvolvimento estratégico do país e das suas regiões".Foi o primeiro ponto abordado por Rio e é "altamente prioritário". "Há 50 anos nasciam mais de 200 mil crianças por ano em Portugal, hoje nascem pouco mais de 80 mil", justifica.O que sugere Rio? "Identificar e sistematizar as principais razões pelas quais os casais têm poucos filhos e consensualizar um conjunto de medidas drásticas e duradouras no tempo, de molde a se produzir o choque cultural que temos de conseguir".Além disso, pretende combater a "desertificação do interior".Rio argumenta que, com o envelhecimento da população, há cada vez mais "uma grande pressão sobre a Segurança Social". "No espaço de uma geração teremos, por cada idoso, apenas um trabalhador e meio no activo, e teremos três idosos para cada jovem", faz as contas o novo líder do PSD.Para tal, critica o sistema de pensões. "Não podemos ignorar que as tendências demográficas são estruturais e vieram para ficar", diz. "O nossos sistema de pensões atinge valores muito altos em termos de percentagem do PIB. Este indicador mostra desequilíbrios financeiros futuros, mas, sobretudo, alerta-nos para o problema da sustentabilidade social", explica.Além disso, diz ainda que "as receitas provenientes da TSU não são suficientes para financiar todas as despesas". "As taxas [da TSU] são altíssimas e pouco ajudam à criação de emprego", continua."O Tribunal Constitucional ou a Provedoria de Justiça não podiam estar em Coimbra?", questiona Rio. Para o novo líder do PSD, a descentralização é um tema prioritário: "Os países mais atrasados são aqueles que tudo concentram e tudo centralizam. Os desenvolvidos são so que mais descentralizam".Como já foi referido, Rio diz que a Justiça "tem vindo a acumular deficiências". Para tal, sem abordar questões relacionadas com segredo de justiça, Rio diz que quer "arrumar a casa" para "elevar o grau de competência na resolução dos problemas nacionais, ao nível das diferentes escalas".Além disso, referiu ainda o problema dos "fogos florestais". "É por demais evidente há muito tempo que também a segurança vai mostrando fragilidades, como, muito recentemente, os fogos florestais deixaram bem patente perante todos nós".O novo líder do PSD diz que "é para ganhar" as próximas eleições legislativas. "Queremos ganhar as próximas eleições e liderar um Governo capaz de substituir uma solução governativa, ancorada em contradições estruturalmente insuperáveis", disse Rio, enumerando o que mais quer mudar em Portugal.