Em 2015, 125 mil carros das marcas Volkswagen, Audi, Seat e Skoda foram identificados com um problema no software que manipulava emissão de gases. 45% mostra-se insatisfeito depois da reparação.

As marcas Volkswagen, Audi, Seat e Skoda viram-se envoltas numa polémica em 2015, depois de 125 mil carros terem sido identificados com um programa informático que manipulava a emissão de gases. Os proprietários foram notificados para se dirigirem à marca para reparar o problema mas, no caso da Volkswagen, de acordo com um questionário da DECO, quase metade dos consumidores mostraram-se insatisfeitos com a intervenção.



De acordo com o comunicado da associação de Defesa do Consumidor, 45% dos "consumidores que já submeteram o automóvel à intervenção registam uma alteração para pior no comportamento do veículo", nomeadamente no que diz respeito ao consumo, à potência e ao ruído.



"Entre as alterações notadas após a intervenção, as mais referidas são o maior consumo (55%), a perda de potência (52%) e o aumento do ruído do motor (37%). Alguns consumidores também se queixam de problemas mecânicos ou erros no computador de bordo", pode ler-se sobre os resultados do inquérito, feito a 10584 proprietários, entre eles 1859 portugueses.



O descontentamento dos consumidores fez com que 13% voltassem à oficina para reparar os danos provocados pela actualização do software. Além disso, 10% ainda não o fez, apesar de sentir essa necessidade. "As segundas intervenções incidem maioritariamente sobre a válvula do sistema de recirculação dos gases de escape (34%), os injectores (23%) e o filtro de partículas (22%)", afirma a DECO.



Alguns proprietários estão mesmo a recorrer a canais não oficiais para reinstalarem o software original: "O desespero é tal que 13% dos inquiridos portugueses confidenciaram terem reinstalado o software original para reporem o carro como era antes, algo que só pode ser feito recorrendo a canais não oficiais".



Quando voltam à oficina, os consumidores estão a pagar 957 euros para resilver os "problemas causados pela actualização", pendido, posteriormente, responsabilidades à marca. Aqui, os portugueses são os mais queixosos (64%) - também porque em Portugal a actualização é obrigatória.



"Apenas em 36% dos casos o concessionário pagou a totalidade das reparações. No inquérito, em 6% das ocasiões, o concessionário admitiu a culpa, mas recusou-se a pagar o respectivo conserto", lê-se ainda no relatório do inquérito.



Esta quinta-feira, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) explicou ao Jornal de Negócios que os veículos que não resolvam a questão até Maio de 2019 vão chumbar nas inspecções periódicas obrigatórias e vão ficar impedidos de circular.



"Os veículos para os quais já exista solução técnica aprovada pelo KBA [regulador alemão] e que, sendo notificados para a acção de reposição da conformidade, não sejam submetidos à reposição da conformidade" nos prazos fixados "serão considerados em situação irregular", disse fonte oficial do IMT ao Negócios.



Estes veículos "ficarão impedidos de circular legalmente na via pública, estando sujeitos à apreensão dos respectivos documentos de identificação, por motivo de alteração das suas características relativamente ao modelo homologado e incumprimento da regulamentação relativa às emissões poluentes", explicaram ainda.