A GNR anunciou hoje a detenção de um homem de 70 anos, em Amarante, por violência doméstica.De acordo com aquela força policial, foram realizadas buscas em viaturas e numa residência, no âmbito de um inquérito por violência doméstica que decorria desde o início do ano.Nas buscas foram apreendidas armas e munições, nomeadamente cinco espingardas de caça, uma carabina, um revólver, uma pistola, uma réplica de arma fogo e 190 munições de diversos calibres.O detido, após ter sido presente ao Tribunal de Marco de Canaveses, ficou impedido de contactos com a vítima e obrigado a afastamento da residência.