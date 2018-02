Despiste de viatura ligeira perto de Palmela provocou um morto

O primeiro acidente, também um despiste de um veículo ligeiro na EN5, entre Poceirão e Rio Frio, ocorreu domingo à tarde, pouco depois das 17h00, tendo provocado a morte de duas pessoas, de 24 e 25 anos.

Um homem morreu hoje após o despiste do veículo ligeiro em que seguia, cerca das 8h00, na EN379, entre Quinta do Anjo e Palmela, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.Segundo a mesma fonte, foram mobilizados para o local cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Palmela, apoiados por três viaturas, e uma equipa de emergência médica, do Hospital São Bernardo, em Setúbal, que confirmou o óbito no local.Em menos de 24 horas, o concelho de Palmela registou dois acidentes que provocaram vítimas mortais.