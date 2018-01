A Câmara de Tondela decretou hoje três dias de luto municipal, na sequência do incêndio ocorrido no sábado à noite na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, que provocou oito mortos e 38 feridos."A tragédia ocorrida nesta associação deixou o concelho de Tondela mergulhado num novo sentimento de dor e consternação", refere a autarquia, numa alusão também aos incêndios florestais de há três meses, que percorreram quase 180 quilómetros quadrados do concelho, provocando três vítimas mortais (duas directas e uma indirecta) e muita destruição.A autarquia aproveita para agradecer "a grande disponibilização de meios operacionais de todas as corporações de bombeiros, INEM, GNR e Protecção Civil, bem como toda a solidariedade manifestada por autarcas, Governo e Presidente da República".O incêndio deflagrou numa altura em que se encontravam mais de 60 pessoas na associação, muitas das quais a participar num torneio de sueca.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que visitaram o local, expressaram solidariedade aos familiares das vítimas.