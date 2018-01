Câmara de Loures esperançada na manutenção da antiga Triumph

Presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, está mais confiante, depois do Governo ter admitido a existência de potenciais compradores.

O presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares (CDU), manifestou-se, esta quinta-feira, esperançado que seja possível travar o encerramento da fábrica da antiga Triumph, depois do Governo ter admitido a existência de potenciais compradores.



Na terça-feira, o ministro da Economia, Caldeira Cabral, disse esperar que se encontre "uma solução" para a Têxtil Gramax, admitindo a existência de interessados na fábrica, mas caso não seja possível "que, pelo menos, se acautele os direitos dos trabalhadores".



A fábrica da antiga Triumph (de roupa interior feminina), sediada na freguesia de Sacavém, concelho de Loures, foi adquirida no início de 2017 pela TGI-Gramax e emprega, actualmente, 463 trabalhadores.



No entanto, em Novembro, a administração da empresa comunicou aos trabalhadores que iria ocorrer um processo de reestruturação, que previa o despedimento de 150 pessoas.



Em 5 de Janeiro, depois de tomarem conhecimento de que a administração tinha iniciado um processo de insolvência, os trabalhadores começaram uma vigília à porta das instalações, que ainda se mantém, para impedir a saída de material da fábrica.



"Obviamente que vemos estas palavras do senhor ministro com imensa satisfação porque significa que não está fechada a possibilidade da fábrica continuar a laborar. Temos esperança que ainda é possível impedir o seu encerramento mas é preciso que haja uma concretização nas intenções de adquirir a fábrica", afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares.



Entretanto, na manhã desta quinta-feira um grupo de trabalhadoras da antiga Triumph deslocou-se à Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa, para entregar uma peça de lingerie, como protesto ao eventual encerramento da fábrica em Loures e para apelar ao Governo que intervenha no processo.