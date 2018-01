Assembleia Municipal de Lisboa debate alojamento local na terça-feira

Debate a pedido do PSD, que quer a "posição da Assembleia Municipal seja tida em conta" na discussão parlamentar que decorre na Assembleia da República.

Os deputados da Assembleia Municipal de Lisboa (AML) vão debater na sessão plenária de terça-feira o tema do alojamento local, a pedido do grupo municipal do PSD, que quer que a cidade seja ouvida sobre esta matéria.



Em declarações à agência Lusa, o líder da bancada dos sociais-democratas afirmou que, "porque para além de ser um tema de enorme actualidade naqueles que são os temas em discussão para a cidade, é também um assunto que está a ser avaliado na Assembleia da República".



O objectivo do PSD com este debate é que a "posição da Assembleia Municipal seja tida em conta" na discussão parlamentar que decorre na Assembleia da República, dado que esta é a "segunda assembleia do País".



"Não se sabe o que a cidade pensa sobre o assunto", salientou o deputado, que é também presidente da Junta de Freguesia da Estrela.



Assim, "o desafio que vamos propor é que haja uma posição conjunta" das várias forças políticas, uma vez que "esta é uma matéria da cidade, e não de partidos", considerou Luís Newton.



"Não queremos que esta seja uma matéria que crie fracturas, mas que crie consensos", advogou.



De acordo com a ordem de trabalhos da AML, constante no seu site, este debate de actualidade não contará com contributos externos e terá a duração de uma hora.



Questionado sobre esta opção, sem o contributo de especialistas, o deputado do PSD justificou que "havia a necessidade de agilizar" e por isso se optou "por um modelo simples" de discussão.