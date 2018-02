O regulador deu 40 dias úteis aos operadores para alterarem ofertas que violam as regras da neutralidade da rede e do roaming.

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) deu esta quarta-feira 40 dias úteis aos operadores Meo, NOS e Vodafone para alterarem ofertas que violam as regras da neutralidade da rede (Internet) e do roaming.



O regulador "esteve a monitorizar ofertas zero rating [custo zero] e outras similares disponibilizadas pelos prestadores de acesso móvel à Internet e conclui que algumas dessas ofertas estão a violar o Regulamento Telecom Single Market (TSM) e o Regulamento do Roaming, no que respeita respectivamente às regras sobre a neutralidade da rede e sobre o roaming", refere a ANACOM.



Nessa monitorização foram "detectadas ofertas em que os prestadores têm práticas de gestão de tráfego diferenciadas para os plafond [valores limite] gerais de tráfego e para os plafond específicos ou para as aplicações sem limite de tráfego, em violação das regras da neutralidade da rede e com riscos para a inovação no ecossistema da Internet", prossegue o regulador.



Segundo a ANACOM, também em alguns casos os plafonds específicos de dados "não podem ser utilizados no Espaço Económico Europeu em termos equivalentes aos que são usados em Portugal, violando o princípio do 'roam like at home'".



Com Lusa.