Comandante operacional de Queluz dirigiu operação.

Um agente da PSP foi constituído arguido no caso do assalto a uma carrinha de valores, em Queluz de Baixo, em Oeiras. De acordo com a informação avançada pela SIC Notícias, o polícia em causa é o comandante do Grupo de Operações Especiais (GOE) que dirigiu a operação.



"Confirmamos que o oficial responsável pelas equipas dos GOE [Grupo de Operações Especiais] na operação foi constituído arguido no âmbito da investigação que está a ser efetuada pela Polícia Judiciária. Trata-se do comandante operacional, um comissário, que era responsável pela operação no terreno", disse à Lusa o Intendente Hugo Palma, porta-voz da PSP.



Segundo a mesma fonte, a PSP não sabe os motivos que levaram a PJ a constituir arguido o comandante operacional.



Esta semana, o Público já tinha avançado que a Polícia Judiciária estaria a investigar o caso. Em causa está a utilização da arma de fogo por parte do GOE da polícia, que estavam a participar na operação.



A legislação prevê que sejam apenas utilizadas armas em caso de absoluta necessidade, como medida extrema, e quando outros meios se mostrem insuficientes. Caso seja obrigado a disparar, o agente da polícia deve assegurar-se que provoca o mínimo de lesões possíveis, preservando a vida do alvo.



Os polícias que perseguiam a carrinha estavam em superioridade numérica (os assaltantes eram apenas três) e, quando tentaram escapar, o assaltante que ia ao volante foi atingido pelas forças da autoridade com um tiro na cabeça. O Mini, carro em que seguiam os criminosos, acabou por embater contra uma carrinha da polícia - numa tentativa de fuga ou porque o condutor já tinha morrido.



Após o assalto, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirmou que a resposta da PSP a um assalto a uma carrinha de transporte de valores foi "bem-sucedida", deixando elogios ao empenho das forças de segurança no combate à criminalidade.